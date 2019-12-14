Днями Емілі Ратажковскі випустила першу колекцію сережок власного бренду Inamorata.



На захід прийшли колеги і друзі моделі, в числі яких була помічена Кайя Гербер. Гості брали судьба у майстер-класі зі складання квіткових букетів, фотографувалися з новими прикрасами і в цілому відмінно проводили час.



Але найбільшою підтримкою Емілі є, звичайно ж, її чоловік Себастьян Бір-Макклард, який, судячи з усього, дуже радіє успіхам коханої. Ще б пак, у нього дійсно є серйозний привід для гордості в особі красуні і розумниці дружини.



