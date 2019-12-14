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Кому Єлизавета II купила 620 подарунків на Різдво?
14.12.2019 07:52
Зірки почали підготовку до Нового року. Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер нарядили ялинки, Девід Бекхем сходив з донькою Харпер на каток, а Єлизавета II купила подарунки всім рідним і навіть персоналу!

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Колишній помічник королеви розповів, скільки вона витратила:

«Єлизавета II придбала 620 подарунків для сім'ї та персоналу на 40 тисяч доларів», - зізнався він.

Виявляється, в Святвечір всі піддані Букінгемського палацу шикуються в спеціальну чергу за подарунками:

«Вони стають в чергу, щоб отримати гарний подарунок особисто з рук королеви. Як правило, Єлизавета II говорить кожному з них: «Велике спасибі за допомогу протягом року! З Різдвом», - розповіло джерело.

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