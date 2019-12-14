|Як пожартував принц Гаррі, коли вперше побачив новонародженого принца Джорджа?
|14.12.2019 08:11
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Згідно з книгою, принц порадів прибавленню в їх королівській сім'ї і пожартував:
«Я сподіваюся, мій брат розуміє, що як бейбісіттер я дорого обійдуся!»
Шість років по тому у Гаррі народився син Арчі, і тепер прийшла черга Вільяма жартувати. Народження племінника герцог Кембриджський прокоментував так:
«Ми абсолютно щасливі і сподіваємося в найближчі дні побачити малюка. Я радий привітати свого брата в суспільстві недосипів, яке називається виховання дітей!»
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