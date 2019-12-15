|лівія Вайлд і Різ Візерспун в головному кольорі 2020 року (Фото)
|15.12.2019 00:22
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43-річна Різ прийшла на гала-вечір з дітьми - 20-річною Авою і 16-річним Діконом - і з чоловіком Джимом Тотом. Для заходу вона обрала сукню американського бренду Miсhаеl Коrs з золотими гудзиками і плісированою спідницею кольору purple navy. Що примітно, ще одна номінантка і блондинка, Олівія Вайлд, з'явилася на церемонії в комбінезоні того ж відтінку і того ж бренду.
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