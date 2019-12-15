На премії Women in Entertainment, організованій виданням The Hollywood Reporter, нагороди отримали актриси Олівія Вайлд і Різ Візерспун.



43-річна Різ прийшла на гала-вечір з дітьми - 20-річною Авою і 16-річним Діконом - і з чоловіком Джимом Тотом. Для заходу вона обрала сукню американського бренду Miсhаеl Коrs з золотими гудзиками і плісированою спідницею кольору purple navy. Що примітно, ще одна номінантка і блондинка, Олівія Вайлд, з'явилася на церемонії в комбінезоні того ж відтінку і того ж бренду.











