Погода, Новости, загрузка...
Єва Лонгорія на червоній доріжці у класичному костюмі з яскравим акцентом
15.12.2019 06:20
Днями в Каліфорнії пройшла премія Women in Entertainment, на якій зібралися знамениті актриси, серед них була і Єва Лонгорія.

Для церемонії зірка вибрала брючний костюм ванільного кольору, але змогла зробити його не нудним за допомогою блузи небесно-блакитного відтінку. Актриса ще раз довела, що яскраві кольори відмінно поєднуються з нюдовими. До речі, вибір образу дуже символічний для церемонії, присвяченій жінкам, адже цей костюм створений подругою Єви Лонгорії, Вікторією Бекхем. Таким чином актриса підтримала британського дизайнера.

5384_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xpld.jpg (112.37 Kb)

8408_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xpp.jpg (108.1 Kb)

До речі, на церемонію голлівудська знаменитість приїхала, щоб підтримати ще одну подругу - актрису Різ Візерспун, яка отримала в цей день премію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 