|Єва Лонгорія на червоній доріжці у класичному костюмі з яскравим акцентом
|15.12.2019 06:20
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Для церемонії зірка вибрала брючний костюм ванільного кольору, але змогла зробити його не нудним за допомогою блузи небесно-блакитного відтінку. Актриса ще раз довела, що яскраві кольори відмінно поєднуються з нюдовими. До речі, вибір образу дуже символічний для церемонії, присвяченій жінкам, адже цей костюм створений подругою Єви Лонгорії, Вікторією Бекхем. Таким чином актриса підтримала британського дизайнера.
До речі, на церемонію голлівудська знаменитість приїхала, щоб підтримати ще одну подругу - актрису Різ Візерспун, яка отримала в цей день премію.
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