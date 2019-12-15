Днями в Каліфорнії пройшла премія Women in Entertainment, на якій зібралися знамениті актриси, серед них була і Єва Лонгорія.



Для церемонії зірка вибрала брючний костюм ванільного кольору, але змогла зробити його не нудним за допомогою блузи небесно-блакитного відтінку. Актриса ще раз довела, що яскраві кольори відмінно поєднуються з нюдовими. До речі, вибір образу дуже символічний для церемонії, присвяченій жінкам, адже цей костюм створений подругою Єви Лонгорії, Вікторією Бекхем. Таким чином актриса підтримала британського дизайнера.











До речі, на церемонію голлівудська знаменитість приїхала, щоб підтримати ще одну подругу - актрису Різ Візерспун, яка отримала в цей день премію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура церемонії актриса цей речі для Теги: мода