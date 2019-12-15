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Нік Джонас і Пріянка Чопра запускають своє реаліті-шоу
15.12.2019 20:11
У минулому грудні відбулася весілля Ніка і Пріянки в Індії, а в цьому - подружжя уклали ексклюзивний договір з Amazon Prime Video на виробництво авторського реаліті-шоу. Надихнули на це Джонаса і Чопру індійські весільні традиції, які вони в повній мірі відчули на собі.

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Шоу буде показувати, як пари готуються до найважливішого дня в їх спільному житті. Допомагати їм в цьому буде професійна команда програми Ніка і Пріянки, що складається з хореографів, стилістів, креативників і інших професіоналів своєї справи. Особливу увагу буде приділено музичному вечорі напередодні самого весілля, який символізує об'єднання двох люблячих сердець і їх сімей.

Заявку на судьба в шоу можуть подати пари, які планують весілля.

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