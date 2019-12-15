Московский музей анимации и Ассоциациея содействия деятельности частных музеев 15 декабря откроют выставку "Лабиринт анимации" Открытие выставки одновременно приурочено к 50-летнему юбилею мультфильма “Бременские музыканты” и 100-летнему юбилею начала творческой деятельности самого знаменитого в мире мультипликатора – Уолта Диснея. Открытие выставки одновременно приурочено к 50-летнему юбилею мультфильма “Бременские музыканты” и 100-летнему юбилею начала творческой деятельности самого знаменитого в мире мультипликатора – Уолта Диснея. Основу экспозиции составят экспонаты из частного архива режиссера киностудии “Союзмультфильм” Инессы Ковалевской. Помимо этого гости смогут посетить гараж Уолта Диснея – копию первой студии великого аниматора, узнать об истории становления мультипликации как жанра искусства, а также создать свой собственный мультфильм на единственном в мире анимационном аттракционе ЗООПРО 001. 15 декабря в пятой башне Измайловского Кремля откроется выставка “Лабиринт анимации” – проект московского Музея Анимации – удивительный портал в сказочный мир героев мультфильмов. Посетители выставки узнают о том, как начиналась эпоха анимации, познакомятся с инструментами первых мультипликаторов, увидят, как рождались герои любимых с детства мультфильмов, а также смогут создать свою собственную анимационную историю. Отмечается, что проект был подготовлен вместе с некоммерческой ассоциацией частных музеев России, руководит которой Алексей Шабуров, директор парка «Сокольники». Основу экспозиции составят экспонаты из личной коллекции великого советского и российского мультипликатора, режиссера студии “Союзмультфильм” Инессы Ковалевской – редкие фазы, эскизы, документы и предметы из частной коллекции создателя “Бременских музыкантов”. Гараж Уолта Диснея – культовое место для всех любителей анимации. Именно здесь начинающий режиссер, аниматор и продюсер создавал свои первые творения. Здесь родились Микки Маус, Дональд Дак и другие любимые герои диснеевских мультиков, на которых выросло несколько поколений детей во всем мире. Посетители познакомятся с уменьшенной копией станка Диснея и получат возможность погрузиться в творческий мир отца мировой мультипликации. Тех кто всю жизнь мечтал о создании собственного мультфильма ждет уникальный анимационный аттракцион ЗООПРО 001, на котором любой желающий, будь то взрослый или ребенок, сможет создать свою первую анимационную историю. И как знать, быть может именно с нее начнется творческий путь будущего великого режиссера. Почетными гостями мероприятия станут культовые советские и российские мультипликаторы и ветераны отечественной анимационной индустрии, между которых Юрий Норштейн, Анна Атаманов, Гарри Бардин, Леонид Шварцман и Инесса Ковалевская. Директор парка «Сокольники» Алексей Шабуров перережет ленту на торжественном открытии выставки. В завершение выставки гостей ожидает дополнительная культурная программа – концертная версия мюзикла «Про девочку, цветок и веру в чудо». Избранные номера и ансамблевые сцены из спектакля представят артисты музыкального театра – Елена Моисеева («Норд-Ост», «Красавица и чудовище», «Обыкновенное чудо», «Звуки музыки», «Всё о Золушке» и др.), Олег Федькушов («Cats», «Русалочка» и др.), Мария Паротикова («Алые Паруса», «Алиса в стране чудес», «Остров сокровищ» и др.), Илья Литвинов («Баллада о маленьком сердце» и др.) и авторы – Егор Павлов (автор либретто и текстов песен) и Егор Васильев (автор музыкальной концепции спектакля) Дата и время открытия выставки: 15 декабря 2019, с 10 до 16-30 – бесплатный вход для всех; в 17-00 часов состоится мероприятие для СМИ Место и адрес: 5-я башня Измайловского Кремля; Измайловское шоссе, 73ж, 5-я башня, 5-й этаж. Даты экспозиции и время работы в другие дни: с 15 декабря 2019 года по 15 марта 2020 года, ежедневно с 10 до 18 часов О Московском музее анимации: Музей анимации был учрежден кинокомпанией «Союзмультфильм Ви.Джи.Ви» при непосредственном участии режиссеров и художников студии «Союзмультфильм» в 2006 году. По словам директора музея – создателя образа Чебурашки Леонида Шварцмана, это единственный в мире музей, пропагандирующий анимацию как древнейший в мире вид искусства. http://animamuseum.ru Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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