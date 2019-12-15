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Кім Кардашьян зробила парк Юрського періоду у дворі свого будинку
15.12.2019 22:24
Днями синові Кім Кардашьян і Каньє Веста Сейнту виповнилося чотири роки. День народження сина Кім вирішила зробити незабутнім. Але всі приготування виявилися настільки трудомісткими, що святкування навіть довелося перенести на пару днів.

І ось нарешті все було готово. А діти ахнули від захвату - на задньому дворі будинку Кім в деталях відтворила парк Юрського періоду - з величезними динозаврами, звисаючими тропічними ліанами, що стеляться по землі, туманом і захованими скарбами - їх Чикаго, Норт, Псалм і 5-місячна Тру, дочка Хлої Кардашьян, могли виявити на майданчику для розкопок, а в наметі, що імітує наукову станцію, створити своїх динозаврів.

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