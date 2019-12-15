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Які плани у Меган Маркл на різдвяні свята?
15.12.2019 23:02
В цьому році королівська сім'я відзначить Різдво не в повному складі - принц Гаррі, Меган Маркл і їх син Арчі порушать одну з головних традицій (щорічно королівська сім'я збирається разом, щоб відзначити Різдво) і проведуть канікули в США з мамою герцогині, Дорією Рогланд (про це повідомив прес-секретар Букінгемського палацу).

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Проте під час різдвяних канікул герцогиня Сассекська відпочивати не планує. Видання The Telegraph з посиланням на джерело, близьке до Меган, повідомляє, що вона більшу частину часу витратить на розвиток благодійного фонду Sussex Royal Foundation, яким курують вона і Гаррі.

«Вони планують зробити фонд однією з найбільших і найбільш успішних благодійних організацій в світі», - повідомляє джерело.

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