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Кому Ірина Шейк зізналася в коханні? (Фото)
16.12.2019 01:10
Після розставання з Бредлі Купером в травні 2019-го Ірині Шейк приписують романи з усіма чоловіками, з якими вона з'являється разом. Наприклад, недавно модель помітили в компанії незнайомця, з яким вона спочатку гуляла вулицями Нью-Йорка, а після разом вийшла з готелю Mercer. У ЗМІ відразу заговорили про їхній роман. Але це виявився давній друг Ірини - фотограф Роуен Пап'є.

Тепер Шейк виклала нове фото з невідомим чоловіком і написала:

«Є друзі, є сім'я, і є друзі, які стають сім'єю... @alikavoussi люблю тебе, і я так рада, що ти є в моєму житті».

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Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)



На цей раз супутник Ірини - її модельний агент Алі Кавуссі.

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