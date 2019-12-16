Після розставання з Бредлі Купером в травні 2019-го Ірині Шейк приписують романи з усіма чоловіками, з якими вона з'являється разом. Наприклад, недавно модель помітили в компанії незнайомця, з яким вона спочатку гуляла вулицями Нью-Йорка, а після разом вийшла з готелю Mercer. У ЗМІ відразу заговорили про їхній роман. Але це виявився давній друг Ірини - фотограф Роуен Пап'є.
Тепер Шейк виклала нове фото з невідомим чоловіком і написала:
«Є друзі, є сім'я, і є друзі, які стають сім'єю... @alikavoussi люблю тебе, і я так рада, що ти є в моєму житті».
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Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)
На цей раз супутник Ірини - її модельний агент Алі Кавуссі.