Після розставання з Бредлі Купером в травні 2019-го Ірині Шейк приписують романи з усіма чоловіками, з якими вона з'являється разом. Наприклад, недавно модель помітили в компанії незнайомця, з яким вона спочатку гуляла вулицями Нью-Йорка, а після разом вийшла з готелю Mercer. У ЗМІ відразу заговорили про їхній роман. Але це виявився давній друг Ірини - фотограф Роуен Пап'є.



Тепер Шейк виклала нове фото з невідомим чоловіком і написала:



«Є друзі, є сім'я, і є друзі, які стають сім'єю... @alikavoussi люблю тебе, і я так рада, що ти є в моєму житті».



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 12 Гру 2019 р. о 3:58 PST



На цей раз супутник Ірини - її модельний агент Алі Кавуссі.

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