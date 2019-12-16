|Кейт Міддлтон вже привчає дітей до самостійного життя
|16.12.2019 21:04
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Сім'я герцогів Кембриджських вже почала активну підготовку до різдвяних свят, які вони будуть відзначати в Сандрігемському палаці (частина садиби Віндзорської династії, розташованої в Норфолку). У старших дітей Міддлтон - Джорджа і Шарлотти - вже почалися канікули, тому вони допомагають Кейт в організації сімейного свята. Так, в цьому році герцогиня повністю довірила дітям процес прикрашання різдвяної ялинки. На думку Кейт, так малюки зможуть розкрити свій творчий потенціал.
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