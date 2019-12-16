Антуанетта Аббамонте три роки викладала мову жестів дітям Анджеліни Джолі і спілкувалася з актрисою. Як повідомляє Daily Mail, після однієї з бесід Анджеліна придумала глухонімого героя фільму «Вічні», в якому вона зіграла головну роль (прем'єра призначена на листопад 2020 року). Але Антуанетта вважає, що ця ідея належала їй!



«Вона краде мої ідеї, щоб люди думали, ніби це вона допомагає світу», - зізналася Аббамонте.







І вона з допомогою адвоката написала лист юристам актриси із заявою про крадіжку інтелектуальної власності:



«Ви вкрали ідею глухого супергероя у Антуанетти і комерціалізували її разом зі студіями Marvel і Disney. Але Антуанетті нічого не заплатили», - йдеться в листі.



Ще викладач зізналася, що Джолі зверталася з нею, як «з людиною другого сорту» і часто задавала їй безтактні запитання.

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