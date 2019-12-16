|Анджеліну Джолі звинуватили в плагіаті
|16.12.2019 23:16
|
«Вона краде мої ідеї, щоб люди думали, ніби це вона допомагає світу», - зізналася Аббамонте.
І вона з допомогою адвоката написала лист юристам актриси із заявою про крадіжку інтелектуальної власності:
«Ви вкрали ідею глухого супергероя у Антуанетти і комерціалізували її разом зі студіями Marvel і Disney. Але Антуанетті нічого не заплатили», - йдеться в листі.
Ще викладач зізналася, що Джолі зверталася з нею, як «з людиною другого сорту» і часто задавала їй безтактні запитання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями