Цієї неділі сини Кортні Кардашьян святкували день народження. Мейсону виповнилося 10 років, а Рейну 5.



«Бажаю тобі самого щасливого десятого дня народження, мій хлопчик. Ти назавжди змінив моє серце. Немає нікого крутішого і солодшого за тебе», - написала Кортні в Instagram про Мейсона.



І, до речі, не менш милі слова вона написала Рейну:



«Моєму малюку сьогодні виповнилося 5 років. Моє життя набуло нового змісту з появою цього емоційного хлопчика. Він показав мені світ таким, яким я його ще не бачила».



Але, мабуть, найбільш зворушливі слова написала їхня тітка, Кім Кардашьян:



«З Днем Народження, Мейсон! Ти дивовижний, і тому проливаєш світло на все наше життя! Я знаю, що тебе дратує, що всі інші твої кузени набагато молодші за тебе. Але вони дивляться на тебе, як на приклад для наслідування. Спасибі, що ти став кращим старшим двоюрідним братом для моїх дітей. І я не можу повірити, що цій фотографії вже 10 років. Ми всі так тебе любимо!»- зізналася зірка.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 14 Гру 2019 р. о 8:37 PST



І молодшому племіннику:



«З днем народження, Рейні! Ти найбільш забавний з усіх дітей, яких я знаю. Спасибі за те, що ти став кращим другом Сейнта і завжди про нього дбав! Я люблю тебе більше, ніж ти можеш собі уявити!!!!!»



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 14 Гру 2019 р. о 8:53 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура тебе допис народження років написала Теги: діти та сім\'я