Кавказская пленница: рождение легенды 3 апреля 2017 года исполняется 50 лет со дня премьеры картины «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». За первый год проката в кинотеатрах СССР «Кавказскую пленницу» посмотрели 76,5 миллионов зрителей! Это практически каждый третий житель страны. Казалось бы, эту картину мы знаем наизусть. Но за кадром этого кинохита осталось не меньше смешного и трагикомичного, чем было на экране. В фильме Шурик путешествовал по Кавказу в поисках фольклора. Мы повторим его экспедицию, но уже в поисках фольклора, связанного со съемками фильма. Посмотрим на места съемок, узнаем байки, связанные с картиной, поговорим с очевидцами, с теми, кто помнит съемки «Кавказской пленницы» и даже в них участвовал, устроим зрителям своеобразную экскурсию по «боевым» местам, которые до сих пор пользуются невероятной популярностью у фанатов фильма. Только свое путешествие мы будем проводить не на Кавказе, а в Крым — потому что, несмотря на название картины, практически все сцены снимались именно в Крыму. Так что картине больше подошло бы название «Крымская пленница». Специально для нашего фильма мы совершим прогулку по городу Алуште, покажем локальный ЗАГС, который в картине «играл» отделение милиции, зайдем в дом прокурора, где в фильме гулял свадьбу весь город, а также увидим ворота дома, куда Никулин загонял баранов. Нам повезло! Хозяева дома оказались на месте и радушно приняли нашу съемочную группу. Брат хозяйки Павел Крапивин вспомнил, как здесь проходили съемки (ему было тогда 12 лет). Он рассказал, как травил анекдоты Юрий Никулин, как съемочная группа была не прочь выпить по рюмочке, и как Гайдай не разрешил зажарить съемочного барана — мол, они все подотчетные! Мы побываем за городом, в Долине Привидений, где снимались натурные съемки. Побываем около орехового дерева, на котором сидел Юрий Никулин. Сегодня он так и называется — Орех Юрия Никулина. Об этом говорит мемориальная табличка. Орех охраняется — теперь на него залезать запрещено! А еще мы нашли камень, на котором пела Наталья Варлей. Хотя это было непросто! В 1992 году здесь произошел обвал, и ландшафт сильно изменился, к тому же все заросло кустарниками. Но камень мы все-таки нашли! Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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