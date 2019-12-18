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Джессіку Біл помітили вперше після чуток про зраду її чоловіка (Фото)
18.12.2019 06:14
Стало відомо, як відреагувала Джессіка Біл на зраду чоловіка.

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Джессіка Біл, здається, не вірить всім цим чуткам про зраду Джастіна Тімберлейка і продовжує з гордістю носити обручку. Папараці недавно сфотографували її в Лос-Анджелесі, і з цих знімків не можна сказати, що Джессіка чимось сильно засмучена.

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Джерело, близьке до пари, заявило, що у Джастіна і Джесіки все в порядку, вони не збираються заглиблюватися в те, що сталося, а вже тим більше розлучатися через це.

«Їх шлюб виживе. Джастін, звичайно, відчуває себе винуватим, - наводить слова інсайдера E! News. - Вона добре все сприйняла, а він усвідомлює, наскільки йому пощастило. Джастін стверджує, що нічого не було, вони просто всі відпочивали, ось і все».

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