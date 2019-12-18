Днями відбувся благодійний Baby Love Ball. За вечір вдалося зібрали 680 тисяч євро, які будуть спрямовані на допомогу сім'ям, які виховують дітей з аутизмом, синдромом Дауна, церебральним паралічем та іншими особливостями розвитку, а також на навчання фахівців, які працюють з такими дітьми. Організаторами заходу виступили фонд Наталії Водянової «Оголені кошти» та Яна Рудковська.



На балу пройшов перший за 52 роки в світовій історії показ колекції Baby Dior, в якому взяли судьба діти Філіпа Кіркорова, Алла-Вікторія і син Мартін, дочка Дар'ї Коновалової, Софія, а також спадкоємець Яни Рудковської та Євгенія Плющенко, Саша. Крім того, на подіум вийшли діти з особливостями розвитку.







Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Филипп Киркоров (@fkirkorov) 16 Гру 2019 р. о 12:09 PST

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