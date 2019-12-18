Олексій Суханов - телеведучий каналу "Україна", який вже багато років проживає на території України, вільно говорить українською. А тепер стало відомо, що він нарешті отримав громадянство України!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Зірковий шлях (@zirkovyi_shlyah) 17 Гру 2019 р. о 11:15 PST



Йому треба оформити документи на отримання паспорта і відмовитися від громадянства Росії. Відповідний приказ днями підписав президент Володимир Зеленський.



"Не приховую, я давно чекав цієї новини і сподівався, що це трапиться ще в цьому році – у рік мого 45-річчя. Для мене честь стати офіційно частиною країни, яку я люблю, і яка стала для мене моїм домом", – повідомив журналіст. Як зауважив Суханов, за Росією не сумує, бо має зовсім інший світогляд, ніж той, що там панує.

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