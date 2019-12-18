|Російський журналіст отримав українське громадянство (Відео)
|18.12.2019 16:37
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Йому треба оформити документи на отримання паспорта і відмовитися від громадянства Росії. Відповідний приказ днями підписав президент Володимир Зеленський.
"Не приховую, я давно чекав цієї новини і сподівався, що це трапиться ще в цьому році – у рік мого 45-річчя. Для мене честь стати офіційно частиною країни, яку я люблю, і яка стала для мене моїм домом", – повідомив журналіст. Як зауважив Суханов, за Росією не сумує, бо має зовсім інший світогляд, ніж той, що там панує.
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