|Кронпринцеса Швеції разом з сином вибрала ялинку в його кімнату (Фото, відео)
|18.12.2019 18:29
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В акаунті королівської сім'ї Швеції в Інстаграм з'явилося нове відео:
"Сьогодні кронпринцеса з чоловіком і принцом Оскаром зустріли студентів з магістерської програми Шведського сільськогосподарського університету, - йдеться в публікації. - Студенти відвідали Королівський палац у Стокгольмі, щоб традиційно вручити декілька різдвяних ялинок для прикраси залів і кімнат замку".
42-річна спадкоємиця шведського престолу для виходу на публіку вибрала чарівний наряд. Костюм, що складається з яскраво-червоної спідниці-міді і укороченого піджака, відмінно сидів на фігурі кронпринцеси. Талію Її Високість підкреслила тонким чорним поясом, завершивши образ щільними чорними колготками і лакованими туфлями.
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