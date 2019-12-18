Принцеса Вікторія в червоному вбранні привела маленького сина вибрати святкову ялинку в свою кімнату. 3-річний принц Оскар зачарував фанатів!



В акаунті королівської сім'ї Швеції в Інстаграм з'явилося нове відео:



"Сьогодні кронпринцеса з чоловіком і принцом Оскаром зустріли студентів з магістерської програми Шведського сільськогосподарського університету, - йдеться в публікації. - Студенти відвідали Королівський палац у Стокгольмі, щоб традиційно вручити декілька різдвяних ялинок для прикраси залів і кімнат замку".



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kungahuset (@kungahuset) 18 Гру 2019 р. о 2:28 PST



42-річна спадкоємиця шведського престолу для виходу на публіку вибрала чарівний наряд. Костюм, що складається з яскраво-червоної спідниці-міді і укороченого піджака, відмінно сидів на фігурі кронпринцеси. Талію Її Високість підкреслила тонким чорним поясом, завершивши образ щільними чорними колготками і лакованими туфлями.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Royalfamily of Sweden❤️ (@royalfamily.of.sweden) 18 Гру 2019 р. о 4:39 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Royal family of Sweden (@royals_ofsweden) 18 Гру 2019 р. о 4:42 PST

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