Кілька годин тому в Мережі з'явились фото герцогів Кембриджських і їх дітей, які направлялися на святковий обід, що організувала сама королева Єлизавета ІІ.



Як повідомляє Daily Mail, Кейт Міддлтон і принц Вільям прибули до палацу в різних машинах. Вони обоє були за кермом. Разом з герцогинею Кембриджською, яку супроводжував охоронець, їхали її чотирирічна дочка Шарлотта і півторарічний принц Луї, який викликав особливе розчулення у публіки. Вільям взяв до себе в автомобіль старшого сина пари - шестирічного принца Джорджа. Журналістам вдалося зробити знімки Кембриджів при в'їзді на палацову територію.



Кейт була в елегантному картатому червоно-чорно-білому вбранні від Emilia Wickstead і перлинних сережках.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) 18 Гру 2019 р. о 5:05 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) 18 Гру 2019 р. о 4:58 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) 18 Гру 2019 р. о 4:47 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) 18 Гру 2019 р. о 4:40 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor) 18 Гру 2019 р. о 4:57 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HRH The Duchess of Cambridge (@katemidleton) 18 Гру 2019 р. о 5:58 PST





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