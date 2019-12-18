Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми приїхали на святковий обід до королеви
18.12.2019 19:24
Кілька годин тому в Мережі з'явились фото герцогів Кембриджських і їх дітей, які направлялися на святковий обід, що організувала сама королева Єлизавета ІІ.
Як повідомляє Daily Mail, Кейт Міддлтон і принц Вільям прибули до палацу в різних машинах. Вони обоє були за кермом. Разом з герцогинею Кембриджською, яку супроводжував охоронець, їхали її чотирирічна дочка Шарлотта і півторарічний принц Луї, який викликав особливе розчулення у публіки. Вільям взяв до себе в автомобіль старшого сина пари - шестирічного принца Джорджа. Журналістам вдалося зробити знімки Кембриджів при в'їзді на палацову територію.
Кейт була в елегантному картатому червоно-чорно-білому вбранні від Emilia Wickstead і перлинних сережках.
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Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Kate Middleton👑 (@catherine_mountbatten_windsor)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений HRH The Duchess of Cambridge (@katemidleton)