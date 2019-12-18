|Меган Маркл і принц Гаррі знехтували ще одним святом королеви Єлизавети
|18.12.2019 21:14
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У Букінгемському палаці вже пройшла вечірка, яка організовується, щоб подякувати всьому персоналу, який працює з королівською родиною. Захід Єлизавета II оплачує з власної кишені. Але герцог і герцогиня Сассекські не перервали свою відпустку заради цього.
Зараз подружжя проводять час із сином Арчі і мамою Меган. Вони знаходяться не в Великобританії, але де саме, поки залишається невідомим. Раніше повідомлялося, що пара проведе свята в США у мами герцогині.
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