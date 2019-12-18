37-річна Кейт Міддлтон в цьому році з особливим нетерпінням чекає Різдва. Шестирічний принц Джордж і чотирирічна принцеса Шарлотта вперше приєднаються до королівського сімейства на традиційній ранковій службі в Сандрінгемі.







На одному з благодійних заходів герцогиня Кетрін розсекретила, що попросили її старші діти на це Різдво. При цьому, мрія принца Джорджа виявилася цілком повсякденною, а ідея його сестри доставить батькам чимало клопоту.



Принцеса Шарлотта твердо має намір отримати від Санта-Клауса живого поні. Дівчинка захоплюється кіньми: ця любов до неї явно перейшла від бабусі. Королева Єлизавета теж обзавелася своїм першим поні в чотири роки.



Первісток герцогів Кембриджських попросив нову ракетку для тенісу. Хлопчик серйозно займається цим видом спорту, тому такий вибір подарунка недивний, а ось скромність спадкоємця престолу заслуговує на повагу.

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