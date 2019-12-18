|Кейт Міддлтон розповіла, чого хочуть від Санти її діти
|18.12.2019 23:23
|
На одному з благодійних заходів герцогиня Кетрін розсекретила, що попросили її старші діти на це Різдво. При цьому, мрія принца Джорджа виявилася цілком повсякденною, а ідея його сестри доставить батькам чимало клопоту.
Принцеса Шарлотта твердо має намір отримати від Санта-Клауса живого поні. Дівчинка захоплюється кіньми: ця любов до неї явно перейшла від бабусі. Королева Єлизавета теж обзавелася своїм першим поні в чотири роки.
Первісток герцогів Кембриджських попросив нову ракетку для тенісу. Хлопчик серйозно займається цим видом спорту, тому такий вибір подарунка недивний, а ось скромність спадкоємця престолу заслуговує на повагу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями