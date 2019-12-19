|Не достойна? Чому Меган Маркл не носить тіару, як Кейт Міддлтон
|19.12.2019 00:19
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Відповідно до королівського етикету, тіару мають право носити або ті, хто є принцесою по праву народження, або ті, хто вийшов заміж за принца. Але колишня голлівудська актриса ігнорує дане їй право.
Королівський експерт Річард Фітцвілльямс висловився з цього приводу:
«Дійсно, армия принца Гаррі жодного разу не наділа тіару з моменту власного весілля. За правилами, тіари надягають на урочисті заходи, чий протокол допускає подібну прикрасу. Так робить армия принца Вільяма. В останній раз Кейт Міддлтон надягала тіару на зустріч з дипломатичним корпусом в Букінгемському палаці. На цей же захід тіару наділа королева Єлизавета II», - наводить слова експерта Daily Mail.
На думку Фітцвілльямса, Маркл просто-напросто боїться допустити модний провал, надівши прикрасу «не в тему». Тим часом, шанувальники Меган відзначають, що колишня актриса була, як мінімум, на двох заходах, де носіння тіари було б вельми доречним - під час її відвідин Фіджі і Тонга, восени 2018 року. Але, як повідомляють інсайдери, тоді надягати головну прикрасу Меган відрадив старший брат її чоловіка. Принц Вільям сказав, що герцогиня буде виглядати «занадто екстравагантно».
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