Шанувальники 38-річної герцогині Сассекської відзначають, що вона ніколи не доповнює свій образ тіарою. Навіть тоді, коли формат заходу дозволяє це зробити. Меган одягала дорогоцінну головну прикрасу всього лише один раз - на своє весілля, в травні 2018 року.







Відповідно до королівського етикету, тіару мають право носити або ті, хто є принцесою по праву народження, або ті, хто вийшов заміж за принца. Але колишня голлівудська актриса ігнорує дане їй право.



Королівський експерт Річард Фітцвілльямс висловився з цього приводу:



«Дійсно, армия принца Гаррі жодного разу не наділа тіару з моменту власного весілля. За правилами, тіари надягають на урочисті заходи, чий протокол допускає подібну прикрасу. Так робить армия принца Вільяма. В останній раз Кейт Міддлтон надягала тіару на зустріч з дипломатичним корпусом в Букінгемському палаці. На цей же захід тіару наділа королева Єлизавета II», - наводить слова експерта Daily Mail.



На думку Фітцвілльямса, Маркл просто-напросто боїться допустити модний провал, надівши прикрасу «не в тему». Тим часом, шанувальники Меган відзначають, що колишня актриса була, як мінімум, на двох заходах, де носіння тіари було б вельми доречним - під час її відвідин Фіджі і Тонга, восени 2018 року. Але, як повідомляють інсайдери, тоді надягати головну прикрасу Меган відрадив старший брат її чоловіка. Принц Вільям сказав, що герцогиня буде виглядати «занадто екстравагантно».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура прикрасу тіару принца меган колишня Теги: фішки