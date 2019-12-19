|Селена Гомес розповіла про свій ідеал чоловіка
|19.12.2019 06:08
|
27-річна Селена Гомес розповіла слухачами ранкового шоу британської радіостанції Capital FM, що в чоловіках вона цінує найбільше і який флірт вона б оцінила. Виявилося, що у співачки аж ніяк не зоряні запити.
Зараз Селена ні з ким не зустрічається, але після цього радіоефіру, можливо, все зміниться. Співачка практично проінструктувала потенційних залицяльників, як домогтися її прихильності. По-перше, Селена хоче, щоб в ній бачили, в першу чергу, особистість, а не суперзірку. За словами співачки, їй вистачає п'яти секунд, щоб визначити наміри людини.
«Я люблю веселих, завзятих і ризикованих, при цьому, приземлених і класних. А ось зарозумілі і показові - це не до мене», - поділилася Гомес, додавши, що знайомитися краще в компанії: так вона себе почуває комфортніше.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями