Трістан Томпсон і Хлої Кардашьян розлучилися в лютому 2019 року.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khloé (@khloekardashian) 17 Гру 2019 р. о 9:53 PST



Тоді стало відомо, що бойфренд зірки і батько її дочки Тру зраджував Хлої з найкращою подругою її сестри Кайлі - Жордін Вудс! Після цього з ними обома сім'я Кардашьян-Дженнер не спілкується.



Проте Томпсон, здається, не втрачає надії повернути кохану. Він влаштовує для неї сюрпризи і навіть викладає спільні фото в Instagram. На цей раз Хлої поділилася відео з донькою Тру і написала:



«Не можу передати словами, наскільки вона для мене мила».



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khloé (@khloekardashian) 17 Гру 2019 р. о 9:33 PST



І Трістан прокоментував фото. «Люблю вас», - написав він і поставив сердечко, проте пізніше свій коментар видалив.



Цікаво, що б це могло означати?

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