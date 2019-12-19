|Пробачить зраду? Колишній Хлої Кардашьян зізнається їй в коханні
|19.12.2019 07:59
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Тоді стало відомо, що бойфренд зірки і батько її дочки Тру зраджував Хлої з найкращою подругою її сестри Кайлі - Жордін Вудс! Після цього з ними обома сім'я Кардашьян-Дженнер не спілкується.
Проте Томпсон, здається, не втрачає надії повернути кохану. Він влаштовує для неї сюрпризи і навіть викладає спільні фото в Instagram. На цей раз Хлої поділилася відео з донькою Тру і написала:
«Не можу передати словами, наскільки вона для мене мила».
І Трістан прокоментував фото. «Люблю вас», - написав він і поставив сердечко, проте пізніше свій коментар видалив.
Цікаво, що б це могло означати?
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