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Пробачить зраду? Колишній Хлої Кардашьян зізнається їй в коханні
19.12.2019 07:59
Трістан Томпсон і Хлої Кардашьян розлучилися в лютому 2019 року.

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Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)



Тоді стало відомо, що бойфренд зірки і батько її дочки Тру зраджував Хлої з найкращою подругою її сестри Кайлі - Жордін Вудс! Після цього з ними обома сім'я Кардашьян-Дженнер не спілкується.

Проте Томпсон, здається, не втрачає надії повернути кохану. Він влаштовує для неї сюрпризи і навіть викладає спільні фото в Instagram. На цей раз Хлої поділилася відео з донькою Тру і написала:

«Не можу передати словами, наскільки вона для мене мила».

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Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)



І Трістан прокоментував фото. «Люблю вас», - написав він і поставив сердечко, проте пізніше свій коментар видалив.

Цікаво, що б це могло означати?

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