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Музыкант Алексей Фомин представит новый альбом
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19.12.2019 11:40
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Музыкант Алексей Фомин представит новый альбом
Музыкант Алексей Фомин готовит к выпуску новый альбом музыкальных композиций без слов. Об этом рассказала директор звукозаписывающей компании ООО "Столичный РПЦ" Анна Данилкина.
По ее словам, альбом включает в себя совершенно новые авторские музыкальные композиции, а также уже полюбившиеся слушателям произведения, которые были выпущены в прошлом году. В новых же композициях звучат необычные музыкальные инструменты. Также ведется работа над созданием уникальной обложки для альбома. Название пластинки пока неизвестно. Работа над альбомом приблизительно будет закончена в феврале следующего года.
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