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Нова різдвяна листівка Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми (Фото)
19.12.2019 16:33
Щорічна традиція робити різдвяні листівки заведена серед всіх членів королівської сім'ї. У ролі нової святкової картки 37-річних Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми виступив знімок, зроблений комодором авіації Доном Маккафферті.

Герцогиня Кембриджська стала покровителем повітряних кадетів RAF в грудні 2016 року, змінивши герцога Единбурзького, який займав цю посаду протягом 63-х років. Її призначення почесним головнокомандувачем авіації ознаменувало її першу військову роль.

На фотографії принц Вільям сидить на мотоциклі з півторарічний принцом Луї на руках, а Кейт зі старшими дітьми - 6-річним принцом Джорджем і 4-річною принцесою Шарлоттою - стоять поруч з главою сімейства. Всі представники королівського подружжя одягнені в легкі літні вбрання: Кейт - в довгому блакитному платті в дрібну квіточку, Вільям - в сорочці в тон і чорних брюках. Шарлотта позує в милій чорно-білій сукні з картатою спідницею, а сини герцогів Кембриджських одягнені в парні темно-сині футболки-поло, шорти і комбінезон.

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