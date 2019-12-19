Співачка і тренер шоу "Голос" Джамала - ще й чудова мама. Саме тому сьогодні, в свято Святого Миколая, зіркова мама вирішила зробити усім діткам подарунок.







Співачка випустила авторську колискову. Колискова записана в двох версіях (для хлопчиків і дівчаток) і називається відповідно "Спи, мій принце, спи" і "Спи, принцесо, спи". Автором музики і слів виступила співачка.



"Десь на п'ятому місяці вагітності я подумала, що у мого сина повинна бути своя власна колискова, причому така, щоб український мелос вгадувався в ній безпомилково. Так з'явилася "Спи, мій принце, спи". Саме сьогодні, в день, коли всі дітки в Україні знаходять під подушками подарунки і солодощі, я вирішила піднести їм подарунок і від себе теж. Я дарую свої колискові хлопчикам і дівчаткам, щоб вони солодко спали і бачили тільки добрі і світлі сни", - сказала Джа.







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