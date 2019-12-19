|Де сім"я Кейт Міддлтон і принца Вільяма проведе зимові канікули?
|19.12.2019 22:04
|
У планах герцогів Кебріджських - традиційно відзначити Різдво з Єлизаветою II в Сандрінгемі, а потім поїхати на гірськолижний курорт, як три роки тому (тоді вони з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою каталися на схилах французьких Альп).
Крім того, для Кейт це буде відмінна можливість провести час і зі своєю сім'єю: компанію подружжю складуть батьки герцогині, Керол і Майкл Міддлтон. Діти Кембриджських обожнюють бабусю з дідусем по лінії мами, тому з нетерпінням чекають поїздки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями