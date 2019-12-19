Погода, Новости, загрузка...
Кайлі Дженнер помирилася з Тревісом Скоттом і готується до весілля
19.12.2019 23:19
Шанувальники пильно стежать за відносинами 22-річної Кайлі Дженнер і батьком її дочки, 27-річним Тревісом Скоттом. Ще влітку молоді батьки оголосили про те, що вирішили розлучитися, але вирішили підтримувати спілкування заради виховання доньки.

Але тепер з'явилася інформація про те, що Кайлі і Тревіс знову разом. Спочатку на пальці наймолодшої мільярдерки в світі помітили нове розкішне кільце, а вчора репер поставив «лайк» під новими відвертими фото Дженнер.

4334_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xpldtoszszsh.jpg (44.17 Kb)

В цей же день брюнетка була помічена в одному з ювелірних магазинів міста Калабасас, де здійснювала покупки. Кайлі була одягнена в спортивні штани і толстовку Тревіса з написами Astroworld - так називається третій студійний альбом музиканта. Зірка була без макіяжу.

2670_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xpldtoszsz.jpg (64.9 Kb)

За випадковим збігом старша сестра Кайлі, Кім Кардашьян, стала гостею шоу Еллен Дедженерес, де відверто відповідала на питання ведучої. Однак, коли мова зайшла про відносини Дженнер і Скотта, Кім вирішила не говорити на цю тему, відповівши лише те, що чутки про заручини не мають нічого спільного з правдою. Кім припустила, що вони - просто хороші друзі, а об'єднує їх лише спільна дитина.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 