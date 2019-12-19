Шанувальники пильно стежать за відносинами 22-річної Кайлі Дженнер і батьком її дочки, 27-річним Тревісом Скоттом. Ще влітку молоді батьки оголосили про те, що вирішили розлучитися, але вирішили підтримувати спілкування заради виховання доньки.



Але тепер з'явилася інформація про те, що Кайлі і Тревіс знову разом. Спочатку на пальці наймолодшої мільярдерки в світі помітили нове розкішне кільце, а вчора репер поставив «лайк» під новими відвертими фото Дженнер.







В цей же день брюнетка була помічена в одному з ювелірних магазинів міста Калабасас, де здійснювала покупки. Кайлі була одягнена в спортивні штани і толстовку Тревіса з написами Astroworld - так називається третій студійний альбом музиканта. Зірка була без макіяжу.







За випадковим збігом старша сестра Кайлі, Кім Кардашьян, стала гостею шоу Еллен Дедженерес, де відверто відповідала на питання ведучої. Однак, коли мова зайшла про відносини Дженнер і Скотта, Кім вирішила не говорити на цю тему, відповівши лише те, що чутки про заручини не мають нічого спільного з правдою. Кім припустила, що вони - просто хороші друзі, а об'єднує їх лише спільна дитина.

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