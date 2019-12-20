38-річна Меган Маркл посіла перше місце сумнівного рейтингу.







Герцогиню Сассекську назвали "найбільш несправедливо розкритикованою людиною в 2019 році". Учасниками опитування стали більше двох тисяч жителів Великобританії.



Дружина принца Гаррі знаходиться під постійним прицілом суспільної уваги. Спочатку розлучена американська актриса не викликала симпатій у британців. Її афроамериканське коріння не додавало очок в очах місцевих жителів. Герцогиню критикували всі навколо, починаючи від її родини. До такого цькування приєднався батько Меган, її сестра по батькові і навіть дядько. Принца Гаррі з дружиною засуджували за перельоти приватними літаками, навіть незважаючи на те, що одна з таких поїздок ледь не закінчилася трагедією.



Подружжя відмовилося проводити різдвяні свята в колі королівської сім'ї: це рішення теж не було зустрінуте британцями із захопленням. За інформацією Mirror, Меган Маркл стала "людиною, яку найбільше цькували в 2019 році".

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