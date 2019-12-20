|Кейт Міддлтон розповіла, як принц Вільям завоював її серце
|20.12.2019 07:52
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За невимушеною розмовою з британським кухарем Мері Беррі Кейт Міддлтон розповіла, які кулінарні хитрощі використовував її чоловік, щоб підкорити її серце. Виявилося, що в той час, коли вони обидва вчилися в шотландському університеті Сент-Ендрюс, де і познайомилися, Вільям пригостив її улюбленою стравою власного приготування.
«Він намагався справити на мене враження і одного разу приготував мені пасту болоньєзе», - зізналася герцогиня.
Не знаємо, чи став італійський соус вирішальним, щоб Кейт остаточно закохалася, але секретний план принца явно виявився успішним.
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