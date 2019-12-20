На телеканалі BBC вийшов довгоочікуваний для шанувальників британської королівської сім'ї випуск шоу A Berry Royal Christmas, в якому взяли судьба Кейт Міддлтон і принц Вільям. Разом з Мері Беррі вони приготували святковий обід для волонтерів і співробітників благодійних організацій, які працюватимуть в Різдво. Крім цього Кейт і Вільям відповіли на кілька запитань Мері, і як раз під час бесіди глядачі помітили один дивний момент.
В ході розмови Вільям повернувся до Кейт і поклав їй руку на плече. Здавалося б, нічого такого! Але Кейт різко повернулася, скинувши руку чоловіка, і як ні в чому не бувало, продовжила розмову.
Відео дивіться
Сводка.нет - Новости Украины и Мира