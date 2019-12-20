|Instagram введе нову функцію - кілька фото в одному Stories
|20.12.2019 23:16
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А тепер представники компанії вирішили полегшити життя тим, хто любить викладати в Stories все і відразу! Тепер в «історіях» можна публікувати відразу кілька знімків в одній історії. Про це представники соціальної мережі повідомили в Twitter.
За допомогою функції Layout користувач може завантажити в одну історію до шести фотографій, використавши один з наявних шаблонів для колажу. Потім до них можна застосувати фільтри, додати написи і стікери.
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