57-річна Демі Мур випустила мемуари, ступінь відвертості яких шокував багатьох в Голлівуді.







У своїх спогадах колишня армия 41-річного Ештона Катчера виставила його в дуже непривабливому світлі. Актриса заявила, що він примушував її до сексу втрьох і постійно знущався над нею, коли у Демі знову почалися проблеми з алкоголем.



Брюнетка зізналася, що втратила дитину, яку чекала від Ештона. Сам актор категорично відмовляється виступати з відповідним ударом: він не коментує одкровення колишньої. Чоловік 36-річної Міли Куніс одного разу збирався розповісти свою правду, але передумав. Про це він відверто повідомив в Twitter.



Такий вчинок джентльмена з одного боку говорить на користь Ештона, але тепер його репутація серйозно постраждала. Міла довгий час терпіла негатив на адресу чоловіка, але на тлі цієї стресової ситуації вона не витримала. Джерело повідомило таблоїду Star, що Куніс постійно лається з коханим і приводом для сварки може стати найменша дрібниця.

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