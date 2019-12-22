|Королева доручила Кейт Міддлтон помирити принців Вільяма і Гаррі
|22.12.2019 01:16
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На думку королівського експерта Кейт Ніколс, цією людиною може стати 37-річна Кейт Міддлтон. Ніколс вважає, що герцогиня Кембриджська має необхідні дипломатичні навички і користується авторитетом у обох принців.
«На публіці герцогиня поводиться стримано, але в родині у неї є особлива важлива роль. Більше того, до її думки прислухаються. За всі ці роки вона довела свою мудрість і розсудливість. Кейт помирить Вільяма і Гаррі», - цитує Ніколс видання Express.
Експерт зазначила, що в герцогині є унікальна якість миротворця, вона вважається «голосом розуму» всередині сім'ї.
«Вона нагадує братам, що сварка, в першу чергу, шкодить всій родині. А їм важливо триматися разом», - каже Кейт Ніколс.
Експерт також припустила, що Міддлтон необхідно «вступити в союз» з 38-річною Меган Маркл і діяти спільно, щоб налагодити родинні стосунки і повернути світло в сім'ю.
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