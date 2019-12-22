|Кеті Перрі знову відклала весілля з Орландо Блумом
|22.12.2019 06:14
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Схоже, фанатам доведеться почекати ще як мінімум рік. Як повідомив інсайдер, близький до Кеті і Орландо, недавно закохані вирішили відкласти своє одруження. Але справа зовсім не в тому, що у них виникли проблеми у відносинах.
«Кеті вирішила ще до того, як офіційно стане дружиною Орландо, народити йому дитину», - повідомляє видання Life & Style. До речі, про те, що вона бажає стати мамою, Кеті вперше заговорила ще пару років назад. Але весь цей час її особисте життя було нестабільне: вона то розлучалася, то возз'єднувалася з Орландо. Тепер же, коли їхні стосунки вляглися, вона вирішила перейти до здійснення своєї мрії.
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