Поки британці вирішують, критикувати їм чи підтримувати герцогів Сассекських, принц Гаррі та його сім'я перебувають в Америці, де і планують відсвяткувати перше Різдво свого сина разом з мамою Меган, Дорією.



Але глава сімейства Сассекських не б'є байдики - принц Гаррі вирішив привітати з наступаючим Різдвом дітей військовослужбовців Великобританії, переодягнувшись у... Санту!



Так, чоловік Меган Маркл навіть причепив собі білу бороду і виголосив наступне:



"Я прекрасно знаю, що значить втратити дитині маму чи тата - це неймовірно важко. Але я також знаю, що кожного з вас, хто допомагає іншим, чекає дивовижне майбутнє і фантастичне Різдво. Я чув, що в цьому році вас там 190. Гей, повеселіться гарненько за всіх нас! Я також хочу закликати вас, народ, подивитися навколо і зрозуміти, що ви всі є частиною великої і дружної сім'ї. Ви всі неймовірно сильні. Ваші батьки ніколи не будуть забуті, і ви ніколи не будете забуті. Я дуже-дуже сподіваюся, що ви поїдете сьогодні з величезною усмішкою на обличчі. Щасливого Різдва і щасливого Нового року", - сказав принц у відео.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex) 20 Гру 2019 р. о 9:24 PST

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