|Її не впізнати! Анна Седокова без макіяжу виклала нове фото з бойфрендом
|23.12.2019 01:12
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Днями Анна поділилася новою спільною фотографією з бойфрендом.
"Погода похмура, а ми веселі, тому що їдемо на оглядини в наш уже рідний притулок для собак. Веземо подарунки і ласощі від нас і наших рідних, які замість квітів, приносили конвертики з грошима, на які ми зробили вже багато хороших справ ❤️ Дякую вам, мої друзі ❤️", - підписала спільне фото ексвіагрянка.
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