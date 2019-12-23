|Девід і Вікторія Бекхем похрестили своїх дітей: 8-річну Харпер і 14-річного Круза
|23.12.2019 07:39
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Вікторія Бекхем обрала ефектний наряд для таїнства. Вона одягла білий total look з блузи, блейзера і вільних штанів. Єва Лонгорія теж віддала перевагу брючному костюму в відтінках бежевого кольору, але доповнила образ білою блузою.
Старші діти подружжя теж були присутні при хрещенні. Традиційно після обряду в церкві подружжя влаштувало вечірку для гостей. На заході з'явився Елтон Джон - хресний первістка Бекхемів. Крім цього, прийшла і Лів Тайлер, яка зустрічається з агентом Девіда.
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