UNDERHILL MUSIC FESTIVAL - мероприятие международного масштаба! Поля Андерхильщины терпеливо ждут окончания зимы и начале лета, ведь с 26 по 29 июня 2020 село Подгорье вдруг принимать гостей из Украины и Европы! Ведь UNDERHILL MUSIC FESTIVAL - мероприятие международного масштаба! Дебют фестиваля превосходит все ожидания. Поэтому в планах на следующий год обязательно вписывай Underhill - и новые воспоминания о 2020 годе ассоциироваться не только с началом нового десятилетия, но и с незабываемым летним уик-эндом посреди живописной местности Ивано-Франковской и драйвовой музыкой, которая звучит на все стороны света. MONATIK, NK, Alina Pash, Время и Стекло, Ferry Corsten - знакомые имена? Именно они первыми объявленными хедлайнерами фестиваля! Это только начало незабываемого путешествия, путешествия в мир электронной и поп-музыки, где их синтез стимулирует активное обмен творчеством между Украиной и таким близким по идеям Европе. Поэтому не является большой тайной, почему концепция следующего фестиваля - волны, объединяют. Underhill - событие, компонует крутые исполнение песен и зажигательные танцы, отдых под открытым небом и развлечения на любые вкусы, вкусный стритфуд от лучших гастро-компаний Украины и фантастические авиашоу мирового уровня. Underhill - мероприятие, которое говорит голосом тысячи украинский: патриотический флешмоб ко Дню Конституции Украины, билеты в желтых и голубых цветах. Не нужно думать, как заявить о том, что ты горд быть украинском. Фестиваль помогает в этом каждому. Underhill стирает границы между странами, несет миссию донести до каждого фана, фолловеров и жителя Андерхильщины современную музыку, которую стоит услышать. И концепция неизменна: это место, где танцуют и днем, и ночью!





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