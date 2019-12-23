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Влад Топалов і Регіна Тодоренко вперше знялися з сином для глянцю
23.12.2019 18:21
Влад Топалов і Регіна Тодоренко дали інтерв'ю журналу OK! і розповіли про те, навіщо Майклу власний водій, чому після народження сина Влад переїхав в іншу кімнату і про те, як Регіна мотивує чоловіка на подвиги.

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Влад Топалов і Регіна Тодоренко - одна з найбільш обговорюваних пар 2019-го року - прикрасили новорічний номер журналу OK! Вперше у фотозйомці взяв судьба і їх однорічний син Майкл. Регіна та Влад розповіли про те, як змінилося їхнє життя і на чому тримається їх тандем.

Мені доводиться вдосконалюватися в якомусь плані, - говорить Регіна, - тому що потрібно налагодити свій графік і окремо графік Майкла, тому що у нього вже є свої заняття: гімнастика, басейн. Зараз ми підемо в школу розвитку, на масаж. Мені здається, йому вже потрібен окремий водій - він у нас вже зайнята молода людина».

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