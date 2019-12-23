Папараці «зловили» 36-річну Мілу Куніс і 41-річного Ештона Катчера, коли вони гуляли з п'ятирічною дочкою Уайетт і трирічним сином Димитрієм по Лос-Анджелесу. Подружжя виглядало щасливим, зірки грали з дітьми і насолоджувалися часом, проведеним разом.



Цей вихід зоряного сімейства доводить, що парі вдалося подолати проблеми, які виникли після одкровень Демі Мур - колишньої дружини Катчера. Актриса випустила мемуари, де поділилася не найприємнішими подробицями сімейного життя з Ештоном. Він вирішив не вступати в полеміку з колишньою, зате скандалити почала Міла. За словами джерел, через стрес, який накопичився, актрису мігла вивести з себе найменша дрібниця. Вона постійно сварилася з чоловіком, а їхні стосунки були на межі розриву. Але конечно, всі проблеми вже в минулому.







