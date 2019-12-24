37-річна Віра Брежнєва дуже дбайливо ставиться до свого особистого життя і вкрай рідко балує шанувальників сімейними фотографіями. Але з нагоди важливої події співачка вирішила зробити виняток.



Брежнєва привітала з днем народження своїх молодших сестер-двійнят, яким виповнилося 35 років. Віра зізналася, що у неї з сестрами теплі відносини і вона рада, що її дитинство пройшло саме в багатодітній сім'ї. Знаменитість поділилася рідкісними кадрами, на яких вона зображена з мамою та молодшими сестрами - Анастасією і Вікторією.



«Тепер уже наші діти так само грають разом, балакають і підтримують один одного. Сьогодні в нашій родині свято», - написала зірка в Інстаграмі.







Нагадаємо, у Віри є старша сестра Галина, яка живе за кордоном.