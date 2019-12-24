Після того, як 38-річного Джастіна Тімберлейка помітили в одному з клубів Нового Орлеана з актрисою Алішею Уенрайт, в їх відносинах з 37-річною Джессікою Біл почався непростий період. Незважаючи на те, що музикант публічно вибачався перед дружиною, вона досі не може пробачити йому образу. Але Тімберлейк не залишає спроб все залагодити.







Пара готується до святкування Різдва, а Джастін, тим часом, шукає способи для «реабілітації». Джерело, наближене до зоряної сім'ї, розповіло про те, що музикант робить все для того, щоб Джессіка його пробачила.



«Пара проводить відпустку разом, і вона [Джессіка] дійсно хоче провести з ним [Джастіном] час наодинці. Він був такий милий з нею і хоче, щоб Джессіка знала, як багато вона для нього означає. Він докладає для цього великих зусиль», - цитує інсайдера Us Weekly.



Однак «осад» від подій, що відбулися, все ще залишився у актриси.



«Джессіка турбується, коли Джастін, на її думку, занадто довго розмовляє по телефону, і все ще «демонструє обережність» нщодо нього, але Тімберлейк наполягає на тому, що у неї немає ніяких причин не довіряти йому», - зазначив інсайдер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура все для джессіка вона тімберлейк Теги: діти та сім\'я