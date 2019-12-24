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Пропало все? Джастін Тімберлейк не може вимолити прощення у Джессіки Біл
24.12.2019 06:18
Після того, як 38-річного Джастіна Тімберлейка помітили в одному з клубів Нового Орлеана з актрисою Алішею Уенрайт, в їх відносинах з 37-річною Джессікою Біл почався непростий період. Незважаючи на те, що музикант публічно вибачався перед дружиною, вона досі не може пробачити йому образу. Але Тімберлейк не залишає спроб все залагодити.

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Пара готується до святкування Різдва, а Джастін, тим часом, шукає способи для «реабілітації». Джерело, наближене до зоряної сім'ї, розповіло про те, що музикант робить все для того, щоб Джессіка його пробачила.

«Пара проводить відпустку разом, і вона [Джессіка] дійсно хоче провести з ним [Джастіном] час наодинці. Він був такий милий з нею і хоче, щоб Джессіка знала, як багато вона для нього означає. Він докладає для цього великих зусиль», - цитує інсайдера Us Weekly.

Однак «осад» від подій, що відбулися, все ще залишився у актриси.

«Джессіка турбується, коли Джастін, на її думку, занадто довго розмовляє по телефону, і все ще «демонструє обережність» нщодо нього, але Тімберлейк наполягає на тому, що у неї немає ніяких причин не довіряти йому», - зазначив інсайдер.

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