|Кейт Міддлтон жорстоко пожартувала над принцом Гаррі
|24.12.2019 07:14
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Королева і її родичі люблять добряче посміятися, і Різдво - чудовий привід для цього. Члени британської сім'ї звикли дарувати дешеві подарунки, але з «родзинкою». Так, за повідомленнями інсайдерів, коли Гаррі ще був неодружений, Кейт подарувала йому «подружку» - ляльку, яка збільшується в розмірі, якщо її покласти в воду. Очевидно так герцогиня натякнула йому, що пора позбавитися статусу холостяка.
Кажуть, принц оцінив жарт, тим більше, що він сам любить дарувати такого роду подарунки. Наприклад, одного разу він подарував своїй бабусі (на секундочку, королеві Великобританії) шапочку для душу з нецензурним написом. Чи носить її Єлизавета II, залишається тільки гадати.
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