У 37-річної Кейт Міддлтон і 35-річного принца Гаррі дуже теплі стосунки. Монарх швидко подружився з дружиною свого брата і навіть став до неї ласкаво звертатися "сестра". Однак міцні узи в британській королівській сім'ї тримаються не тільки на ніжності, але й на гуморі.







Королева і її родичі люблять добряче посміятися, і Різдво - чудовий привід для цього. Члени британської сім'ї звикли дарувати дешеві подарунки, але з «родзинкою». Так, за повідомленнями інсайдерів, коли Гаррі ще був неодружений, Кейт подарувала йому «подружку» - ляльку, яка збільшується в розмірі, якщо її покласти в воду. Очевидно так герцогиня натякнула йому, що пора позбавитися статусу холостяка.







Кажуть, принц оцінив жарт, тим більше, що він сам любить дарувати такого роду подарунки. Наприклад, одного разу він подарував своїй бабусі (на секундочку, королеві Великобританії) шапочку для душу з нецензурним написом. Чи носить її Єлизавета II, залишається тільки гадати.

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