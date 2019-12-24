Принц Вільям і герцогиня Кембриджська готуються зробити важливу офіційну заяву відразу після різдвяних канікул. Про це повідомив королівський експерт Амід Скобі.







За його словами, нещодавно в Букінгемському палаці пройшов таємний брифінг, за результатами якого від Вільяма і Кейт варто чекати гучних новин:



«2020 рік пройде під знаком Кембриджів», - каже експерт.



Шанувальники королівської пари гадають, що ж збираються розповісти світу Вільям і Кейт. Одні схильні вважати, що герцогиня знову вагітна і скоро народить четверту дитину. Інші впевнені, що гряде звістка про розлучення. Причиною таких думок - ситуація, коли Кейт разом з Вільямом брали судьба в передачі BBC «Королівське Різдво з Меррі Беррі», то під час шоу стався дивний момент - спілкуючись, принц Вільям поклав руку на плече своїй дружині. В ту ж секунду Кейт швидко сіпнулася, змахнувши руку чоловіка.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 16 Гру 2019 р. о 2:01 PST

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