ТНМК едут в тур всем вертепом На прошлое Рождество группа Танок на майдане Конго решил добавить к своей обоймы еще одну специальную программу - теплый акустический вертеп. И вот как это выглядит: музыканты становятся персонажами классического украинского вертепа, а между песнями играют в качестве актеров фрагменты мини-спектакли, в которой подают рождественские традиции в современном контексте. Олег «Фагот» Михайлюта (автор идеи, который сразу забронировал за собой роль Черта): «У нас есть несколько рождественских песен, является акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. На этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали ». Александр «Фоззи» Сидоренко (автор либретто): «Я написал каждому актеру стихи, пытаясь перенести классические вертепные роли на нас и сохранить ощущение праздника, немного добавив свежего перца: мой персонаж (Сионист), например, в своей речи подчеркивает необходимость введения в Украине рынка земли. Все имеют свои роли и даже наш технический директор (Смерть) наконец имеет слово ». Первый концерт вертепа состоялся в январе 2019 году в Киеве, в «Caribbean Club», после чего было решено развить успех специальным туром, который стартует в начале 2020 года. Накануне тура выйдет фильм, в котором можно будет увидеть кусочки праздничных интермедий и песен, из которых и состоит теплый акустический вертеп от ТНМК.

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