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Мама Кайлі Дженнер подарувала 1річній онучці будинок (Відео)
24.12.2019 20:10
У сімействі Кардашьян не економлять на подарунках! Напередодні Різдва 64-річна Кріс Дженнер зробила своїй онучці Стормі сюрприз - подарувала власний будинок. Цією радістю молода мама Кайлі Дженнер поділилася зі своїми шанувальниками в новому влозі на YouTube.

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«Сьогодні вранці моя мама здивувала Стормі кращим різдвяним подарунок всіх часів», - розповіла Кайлі.

Виявляється, Кріс відтворила для Стормі будинок, в якому росла Кайлі.

«Я зателефонувала господині старого будинку. Купила їй нові меблі, а вона віддала мені все це. Просто для мене це нагадування про той час, коли ти була маленькою дівчинкою», - зізналася крізь сльози Кріс.


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