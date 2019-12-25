Розповідаємо про знаменитих зіркових мам і татусыв, у яких в цьому році з'явилася дитина.



МЕГАН МАРКЛ і ПРИНЦ ГАРРІ



6 травня у герцога і герцогині Сассекських з'явився на світ первісток. Радісна новина була опублікована в офіційному Інстаграмі пари. Малюк народився з вагою 3 600 г. Принц Гаррі був присутній на пологах і підтримував Меган в такий важливий для молодої мами момент.







ТОМ ХАРДІ



У січні 2019-го у Тома Харді і його дружини Шарлотти Райлі народився другий син, який, за словами близьких, схожий на свого зоряного тата, як дві краплі води. Малюка назвали Форрест на честь героя улюбленого фільму - «Форрест Гамп». Цікаво, як відреагував на таку приємну новину Том Хенкс? Крім двох спільних дітей з Шарлоттою, у Тома є старший син Луї від колишньої коханої актора, Рейчел Спід.







ТІНА КУНАКІ і ВЕНСАН КАССЕЛЬ



19 квітня 52-річний Венсан Кассель втретє став батьком. Його молода армия, 22-річна модель Тіна, подарувала акторові дочку, яку пара назвала незвичайним ім'ям - Амазоні.







ДЖЕССІКА СІМПСОН



19 березня Джессіка Сімпсон і її чоловік Ерік Джонсон втретє стали батьками. Після 9 місяців важкої вагітності у пари народилася довгоочікувана дочка, Берді Мей, вагою 4 500 г!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jessica Simpson (@jessicasimpson) 21 Кві 2019 р. о 11:57 PDT



РІЧАРД ГІР



69-річний актор вдруге став батьком. У лютому 35-річна армия Гіра, Алехандра Сільва, народила йому сина. У Річарда є старший син, Гомер, від шлюбу з Кері Лоуелл, а у Алехандри - від попередніх відносин - 6-річний Альберт. Новонароджений малюк став першим спільним малюком зоряної пари.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alejandra Gere (@alejandragere) 5 Гру 2018 р. о 11:55 PST



СОФІ ЕЛЛІС-БЕКСТОР



У багатодітній родині Софі Елліс-Бекстор і бас-гітариста групи The Feeling Річарда Джонса вже ростуть 4 сини, а 7 січня у пари народився 5-й малюк! Незважаючи на те, що шанувальники невпинно давали парі поради на тему того, як завести дочку, в міцному зоряному сімействі знову з'явився хлопчик, якого назвали Міккі.







БЛЕЙК ЛАЙВЛІ і РАЙАН РЕЙНОЛЬДС



Цього року до табору зоряного бебі-буму приєдналися і любимчики мільйонів, Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі, у них народився третій малюк.







КІРА НАЙТЛІ



У зірки народився ще один малюк, стать якого, як і Блейк Лайвлі, Кіра не розголошує. Та судячи з одягу малюка, це дівчинка.







МІРАНДА КЕРР



Модель нещодавно втретє стала мамою - у неї народився третій син.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура народився допис син пари малюк Теги: діти та сім\'я