|98-річний чоловік королеви Єлизавети попав до лікарні перед Різдвом
|25.12.2019 06:16
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Незважаючи на це, Єлизаветі II було необхідно дотримуватися свого розкладу: вона вже вирушила в Сандрінгем, де щорічно вся королівська сім'я відзначає Різдво. Очевидці повідомляють, що Її Величність стурбована, але не подає виду на публіці.
«Королева зберігає усмішку на обличчі і не подає вигляду, що щось не так», - розповідають інсайдери.
І не дарма, адже, за останніми повідомленнями, принца Філіпа вже виписали з лікарні.
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